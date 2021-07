Gli MGM Studios hanno condiviso il trailer ufficiale del film House of Gucci , con protagonisti Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver , subito rilanciato in versione italiana dal canale di Eagle Pictures che distribuisce la pellicola da noi. In una manciata di minuti il trailer originale sta collezionando visualizzazioni a più zeri e anche quello italiano sta già tenendo incollati allo schermo tantissimi cinefili e amanti delle storie che mescolano tutti gli ingredienti narrativi principali. Una pellicola che mixa moda, sangue, tradimento, passione, soldi e morte, con una trama che purtroppo ben sappiamo essere ispirata a una storia vera. Una pagina tragica della cronaca nera del nostro Paese, ossia l'omicidio di Maurizio Gucci. Potete vedere il trailer ufficiale nella versione italiana nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. In fondo all’articolo troverete invece il poster ufficiale.

Il film



approfondimento

House of Gucci è ispirato alla tristemente celebre storia tragica di Maurizio Gucci, il figlio di Rodolfo Gucci e dell'attrice Sandra Ravel (e nipote del fondatore Guccio Gucci) che il 27 marzo 1995 venne assassinato nella portineria dello stabile in cui si trovavano gli uffici di una sua società.

A sparare è stato Benedetto Ceraulo e nel 1997 Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio, è stata individuata come mandante dell'omicidio. Loro due, assieme ad altri tre collaboratori, sono stati arrestati nel 1997.



Il film House of Gucci è basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. L’adattamento cinematografico è stato sceneggiato da Roberto Bentivegna e la pellicola è prodotta da Ridley e Giannina Scott con la casa di produzione Scott Free Productions e da Kevin Walsh.



"Era un nome dal suono così dolce, così seducente sinonimo di ricchezza, di stile, di potere. Ma il loro nome era anche una maledizione", queste parole si ascoltano all'inizio del trailer che potete guardare in alto, in testa a questo articolo.



Ed ecco il poster ufficiale: