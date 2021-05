Lady Gaga, il messaggio su Twitter

approfondimento

Ora, la voce di Born This Way ha scritto un messaggio al Bel paese ringraziandolo per l’affetto ricevuto, questo l’incipit: “Vorrei davvero ringraziare l’Italia per avermi incoraggiata durante le riprese di questo film. Ti abbraccio e ti bacio, ti dico che credo in te, prego per te Italia, mio paese di origine, una nazione costruita sulla promessa del duro lavoro e della famiglia”.

Infine, Lady Gaga ha dichiarato: “Spero di averti reso orgogliosa. Sono fiera di essere italiana. Ti amo”.

In poco tempo le parole dell’artista hanno fatto il giro dei media ottenendo grande attenzione mediatica tanto da contare al momento oltre 9.700 retweet e più di 100.000 like.