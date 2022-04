Land Of Bad, il nuovo film di Russell Crowe e Liam Hemsworth

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Deadline, Liam Hemsworth e Russell Crowe saranno i protagonisti della pellicola diretta da Will Eubank Condividi

Nuova fatica cinematografica per due protagonisti assoluti del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’avvio dei lavori per la pellicola con Russell Crowe e Liam Hemsworth.

Land Of Bad è il titolo del film di genere thriller che potrà contare sulla presenza di due divi della settima arte. Poco fa il magazine ha rivelato che Liam Hemsworth, classe 1990, e Russell Crowe (FOTO) avranno il compito di indossare i panni dei protagonisti. La sceneggiatura sarà curata da David Frigerio e Will Eubank, quest'ultimo coinvolto anche in qualità di regista.

Il produttore e sceneggiatore David Frigerio ha dichiarato: "Non potrei essere più felice di realizzare questo film tempestivo soprattutto con il mio caro amico Will Eubank alla guida. Sono più che entusiasta di vedere Russell e Liam dare vita a questi personaggi. Allacciatevi le cinture".

Will Eubank ha raccontato: "Sono entusiasta di lavorare con Russell e Liam e non potrei essere più grato a tutto il team per l'aiuto a dare vita a questo progetto".

Le riprese partiranno in Australia a settembre, non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.