Laura Dern e Liam Hemsworth nel cast del film Netflix "Lonely Planet"

La nuova pellicola Lonely Planet, scritta e diretta da Susannah Grant e in lavorazione per Netflix e 3dot, ha da alcune ore annunciato i nomi dei suoi due protagonisti. Sarà una storia d’amore ambientata in Marocco con Laura Dern e Liam Hemsworth Condividi

Arriva direttamente dagli Stati Uniti, la notizia che vede l’attrice e premio Oscar Laura Dern e il collega Liam Hemsworth come protagonisti della nuova pellicola Lonely Planet. Il film, scritto e diretto dalla regista Susannah Grant, è un progetto originale Netflix in collaborazione con la casa di produzione 3dot. Non si conosce ancora la sua possibile data di uscita sulla piattaforma.

Lonely Planet: nuovo film Netflix con Laura Dern e Liam Hemsworth approfondimento I migliori film da vedere ad aprile 2022 in streaming e al cinema FOTO Se dall’America fanno sapere che Lonely Planet, con Laura Dern e Liam Hemsworth, sarà una storia d’amore ambientata nei bellissimi territori del Marocco, non si conosce ancora nulla sul ruolo e personaggi interpretati dai due protagonisti, ne tanto meno su sinossi della pellicola e sul resto del cast presente. Il progetto cinematografico vede all’opera nella parte di sceneggiatura, Susannah Grant, che per l’occasione diventa anche regista dopo l’esperienza nel 2006 con Tutte le cose che non sai di lui e nel 2019 con la miniserie sempre per Netflix, Unbelievable (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Grant è un nome che nel panorama cinematografico internazionale suona come una garanzia. Nominata agli Oscar, così come agli Emmy, nel corso della sua interessante carriera ha vinto ben due WGA Award e ottenuto svariate candidature ai BAFTA inglesi.

Laura Dern e Liam Hemsworth, dove vedremo i due attori nei prossimi mesi approfondimento Jurassic World - Il Dominio, il trailer ufficiale e il poster del film Entrambi attori apprezzatissimi da pubblico e critica, i due attori hanno all’attivo diversi progetti, molti dei quali vedranno la luce nelle prossime settimane e mesi. Laura Dern, premio Oscar alla Miglior Attrice Non Protagonista 2020 con il film Storia di un matrimonio è attesissima per il suo ritorno nel nuovo, nonché ultimo capitolo del franchise Jurassic Park, dove torna ad affiancare Jeff Goldblum e Sam Neill, nonché Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel film Jurassic World – Il dominio nelle sale a giugno. Dern reciterà inoltre anche in The Son e Morning. Tanti in progetti in campo anche per il giovane Liam Hemsworth che, ormai da tempo archiviati i panni della saga Hunger Games, ha in programma di dedicarsi a Poker Face, film di cui sarà regista, ma anche attore protagonista accanto a Russel Crowe.