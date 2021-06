Liam Hemsworth e Gabriella Brooks: la prima foto con la fidanzata

Liam Hemsowrth ha condiviso una foto insieme alla sua dolce metà in occasione di un evento benefico per la Sydney Kids Foundation

Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, le due foto hanno definitivamente ufficializzato la storia d’amore della modella con l’attore. Infatti, Liam Hemsworth ha pubblicato due momenti della serata sul profilo Instagram che vanta più di tredici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti in famiglia.

Alcuni giorni fa Liam Hemsworth è stato ospite di un importante evento benefico in cui sono stati raccolti fondi da destinare alla Sydney Kids Foundation. L’attore ha presenziato all’evento insieme a suo fratello, al suo fianco Gabriella Brooks.

approfondimento

Chris Hemsworth augura "buon compleanno" al fratello Liam

L’attore ha scritto nella didascalia del post: “Una serata fantastica durante la quale abbiamo raccolto importanti fondi e aumentato la consapevolezza su uno dei problemi più importanti e impegnativi, ovvero la salute mentale dei bambini. Grazie Monica Saunders-Weinberg per aver ospitato la serata e per tutto ciò che fai per il Sydney Children's Hospital”.