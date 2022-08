Russell Crowe, la prima foto dell'horror The Pope's Exorcist

Lo scatto, diffuso da Sony Pictures, è stato ripreso dall'attore neozelandese e ha scatenato i commenti dei suoi numerosissimi follower Condividi

Cresce l'attesa per The Pope's Exorcist, il progetto targato Sony Pictures che vede protagonista Rusell Crowe nei panni di Padre Amorth, il presbitero noto per i suoi esorcismi. Ad aumentare il clamore intorno alla pellicola, che non ha ancora una data di uscita, ci sta pensando proprio il suo interprete principale che sembra davvero molto coinvolto in questa storia horror al confine tra sacro e profano. A lui si deve la pubblicazione del primo scatto ufficiale dal set, che era stato precedentemente pubblicato sulla pagina Instagram del film e da Sony Pictures. I follower di Crowe sul social, oltre un milione di contatti, hanno già commentato il suo nuovo look con entusiasmo.

Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth approfondimento Russell Crowe a Roma, il suo tour dal Colosseo alla Cappella Sistina Sony Pictures punta molto sul nuovo horror a sfondo religioso chiamato a far crescere la tensione del pubblico su uno dei temi più battuti del cinema di genere: l'esorcismo. Al timone di questa nuova avventura, oltre al regista Julius Avery, già dietro la macchina da presa nell'apprezzato Overlord (2018), c'è Russell Crowe, una delle star di Hollywood più amate di sempre. Col ruolo di padre Gabriele Amorth Crowe si metterà alla prova col suo primo horror che, visto il tema, è venato di sfumature sovrannaturali. Padre Amorth, personaggio realmente esistito e scomparso nel 2016 a novantuno anni, è noto alle cronache per il suo lavoro per conto del Vaticano che lo ha portato, negli anni, a praticare oltre centomila esorcismi, attività documentata in diversi libri. I diritti dei memoir di Amorth - principalmente, An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, in Italia pubblicati coi titoli Un esorcista racconta e Nuovi racconti di un esorcista - sono stati acquisiti da Screen Gems e su di essi si basa il soggetto e la sceneggiatura della pellicola, che è firmata dal regista de Il sacro male Evan Spiliotopoulos, attualmente in fase di riprese.

