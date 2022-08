Nel reboot de L'Esorcista ci sarà Ann Dowd, star di Handmaid's Tale

Il primo film della trilogia reboot de L’Esorcista è in programma il 23 ottobre 2023 prodotto dalla Blumhouse per Universal e Peacock. All’interno del cast ci sarà Ann Dowd , meglio conosciuta per il suo ruolo di Lydia Clements in The Handmaid’s Tale, apprezzata serie tv ambientata in un futuro distopico. Accanto a lei, è prevista la partecipazione di Leslie Odon Jr. vista in Hamilton ed Ellen Burstyn, con quest’ultima che interpreterà Chris MacNeil. Hanno collaborato alla stesura della storia Scott Teems, Gordon Green e Danny McBride , che avevano già lavorato insieme nel reboot di Halloween. Peter Sattler e, di nuovo, Gordon Green si sono occupati della sceneggiatura. In qualità di produttori esecutivi, invece, ci sono Morgan Creek, Danny McBride, Couper Samuelson e Gordon Green .

La carriera di Ann Down

L’attrice Ann Down ha vinto un Primtetime Emmy Award nel 2017 nella categoria Miglior attrice non protagonista in The Handmaid’s Tale, essendo nominata per lo stesso riconoscimento nel 2018 e nel 2021, anno in cui ha recitato in Mass che le è valsa una nomination ai BAFTA come Miglior attrice non protagonista. Il reboot de L’Esorcista sarà diretto da David Gordon Green, con quest’ultimo che ha già lavorato con Ann Down nel 2015 nella pellicola Our Brand is Crisis. Infine, tra le altre apparizioni dell’attrice da citare in pellicole cinematografiche, non possiamo non ricordare The Manchurian Candidate del 2004, La scandalosa vita di Bettie Page del 2005, Io & Marley del 2009 ed Hereditary – Le origini del male del 2018, ultimo horror al quale Ann Down ha partecipato.