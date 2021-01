12/21

LInda Blair, nel 1983, durante uno show televisivo Come accaduto giovani attori, la carriera di . Linda Blair è rimasta legata per sempre al personaggio interpretato ne L''esorcista. Tant'è che ha dichiarato: "Avrei voluto essere una principessa, magari in un film Disney. Volevo essere in Lassie, o in Flipper. Non volevo essere un mostro. ”