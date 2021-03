10/16 Webphoto

Wllliam Friedkin racconta così come convinse Max Von Sydow Andai nel camerino di Max, buttai la sceneggiatura sul letto, lo afferrai per le spalle e dissi: "Ma c'è che non va?". Lui rispose, "non credo in Dio e non credo in questo!". Io ribattei "Ma Max, hai interpretato Cristo ne La più grande storia mai raccontata!". E lui "Sì, ma l'ho interpretato come un uomo". Questo ruppe il ghiaccio. Ci abbracciamo, tornammo sul set e girammo la scena che è nel film."