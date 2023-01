Il gladiatore 2, Russell Crowe si tira fuori dal progetto

Massimo Decimo Meridio ha lasciato un erede

approfondimento

L’attore ha chiarito che non farà parte del cast de Il gladiatore 2 durante la sua partecipazione al programma radio australiano Fitzy & Wippa. In quest’occasione ha tuttavia confessato di aver parlato del film in lavorazione con il regista Ridley Scott, regalando comunque qualche anticipazione su cosa ci aspetta: “Abbiamo cenato insieme e ne abbiamo parlato. Perciò so più o meno come sarà la storia – ha fatto sapere l’attore che grazie a Massimo Decimo Meriggio ha portato a casa pure un Oscar – Ma se ricordate c’era un ragazzino che voleva sconfiggere il gladiatore, il che conduceva al mio discorso ‘Mi chiamo…’. Ora quel ragazzino è cresciuto ed è diventato imperatore. Non so cos’altro succeda a quel punto, ma questa è l’idea. Quindi non è un remake e non è un sequel diretto. Non è ambientato il giorno dopo, ma trent’anni dopo o qualcosa del genere”. La nuova storia avrà al centro Lucio, figlio segreto di Lucilla (Connie Nielsen) e Massimo. Di questo nuovo eroe sappiamo che è cresciuto adorando il genitore che ha dato la vita per lui e di cui è desideroso di replicarne le gesta. Lucio avrà il volto di Paul Mescal, attore visto nella serie Normal People e di recente in pellicole come Aftersun e La figlia oscura. Un altro grande assente annunciato dovrebbe essere invece Joaquin Phoenix, che grazie al ruolo dell’antagonista Commodo porto a casa la prima nomination agli Oscar della carriera. Alla base della scelta anche in questo caso non ci sarebbero incomprensioni con Ridley Scott, che dirigerà anzi l’attore nel prossimo Napoleon, quanto piuttosto il fatto che nessuno ha messo in programma eventuali resurrezioni in questo sequel.