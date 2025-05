Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha confermato la quarta stagione della serie tv Lupin con protagonista Omar Sy nel ruolo del ladro gentiluomo Assane Diop. Le riprese sono iniziate a Parigi . Liberamente ispirata all’iconica opera di Maurice Leblanc e al personaggio di Arsenio Lupin, la serie include nel cast anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. Il quarto capitolo, composto da otto parti, sarà diretto da Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gelin, con Sy e Louis Leterrier come showrunner. Lo show è stato scritto da Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Florent Meyer, Tigran Rosine e Pennda Ba.

OMAR SY: "UNA GRANDE GIOIA"

“Dico spesso che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta mi dà una grande gioia”, ha detto Sy. “Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont, abbiamo investito il tempo necessario per aumentare le nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico. La fresca energia di Carrousel Studios si sposa perfettamente con questa visione. Non vedo l’ora di condividere i nuovi episodi con più persone possibile”. Finora, le tre precedenti stagioni di Lupin hanno conquistato il terzo, il sesto e il decimo posto nella classifica storica delle serie su Netflix.