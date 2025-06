Linkin Park in concerto stasera a Milano, la possibile scaletta

L’attesa è terminata. I Linkin Park saranno in concerto a Milano per l’unico appuntamento in Italia in questo 2025. La formazione, guidata dalla voce di Emily Armstrong, si esibirà per un concerto sold out davanti a un pubblico di 78.000 persone .

Nel novembre dello scorso anno i Linkin Park hanno pubblicato il nuovo progetto discografico From Zero, arrivato al secondo posto della classifica settimanale statunitense Billboard 200 degli album più venduti su suolo americano. All’interno i singoli Heavy Is the Crown e The Emptiness Machine. Tra gli album più popolari del gruppo citiamo Minutes to Midnight, Hybrid Theory e Meteora. Ricordiamo anche due statuette vinte ai Grammy Awards come Best Hard Rock Performance per Crawling nel 2002 e nella categoria Best Melodic Rap Performance per Numb/Encore con Jay-Z. Inoltre, due nomination ai BRIT Awards come Best International Newcomer nel 2002 e Best International Group tre anni dopo.

Il prossimo anno i Linkin Park torneranno in concerto in Italia con lo show previsto venerdì 26 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze.