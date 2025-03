Linkin Park, la nuova canzone con videoclip Up From the Bottom

Il gruppo musicale rock alternativo statunitense ha presentato il primo inedito pubblicato dalla band dopo l’uscita del disco dello scorso autunno, intitolato From Zero, confermando la loro volontà di proseguire nella sperimentazione musicale e nella ricerca di nuove sonorità. Nonostante sia stato scritto successivamente alla pubblicazione dell’ultimo disco, il brano sarà parte integrante di quel progetto, entrando a far parte della sua edizione deluxe, in arrivo il 16 maggio 2025



I Linkin Park hanno presentato nelle scorse ore la loro nuova canzone Up From the Bottom, corredata da un videoclip (che potete guardare nel video posto in fondo a questo articolo).



Il gruppo musicale rock alternativo statunitense ha pubblicato il primo inedito pubblicato dalla band dopo l’uscita del disco dello scorso autunno, intitolato From Zero, confermando la loro volontà di proseguire nella sperimentazione musicale e nella ricerca di nuove sonorità. Nonostante sia stato scritto successivamente alla pubblicazione dell’ultimo disco, il brano sarà parte integrante di quel progetto, entrando a far parte della sua edizione deluxe, in arrivo il 16 maggio 2025. Tale scelta rafforza il legame tra i brani già conosciuti e il nuovo singolo, dando continuità al percorso artistico intrapreso dai Linkin Park.

Potete guardare il videoclip della nuova canzone Up From the Bottom dei Linkin Park in fondo a questo articolo.

Un nuovo capitolo per la band Dopo il grande successo del loro ritorno con From Zero, i Linkin Park sono pronti a sorprendere ancora una volta il loro pubblico con un nuovo brano. Up From the Bottom segna il primo inedito pubblicato dal gruppo dopo l'uscita del disco dello scorso autunno, confermando la loro volontà di proseguire nella sperimentazione musicale e nella ricerca di nuove sonorità. Per giorni i Linkin Park hanno lasciato intendere che qualcosa di nuovo fosse in arrivo, alimentando la curiosità dei fan. L'anticipazione si è trasformata in entusiasmo quando Joe Hahn, storico membro del gruppo, ha rivelato durante gli iHeart Radio Awards: "Secondo me, è la migliore canzone che abbiamo mai fatto". Parole che hanno subito acceso l'interesse degli appassionati.

Shinoda: "Uno dei migliori video che abbiamo mai realizzato" A fargli eco è stato Mike Shinoda, che ha sottolineato l'importanza anche del videoclip, definendolo "uno dei migliori video che abbiamo mai realizzato". L'intera band ha poi dato credito proprio a Joe Hahn, che ne ha curato la regia. Quest'ultimo ha assicurato che il risultato sarà "strabiliante" e che, ascoltando la canzone e guardando il video, tutto assumerà un significato più chiaro per il pubblico.

Il suono e lo stile di Up From the Bottom Già con From Zero, i Linkin Park avevano dimostrato di voler rivisitare il proprio passato musicale senza rinunciare a innovare. La collaborazione con Emily Armstrong aveva dato un’impronta diversa alla loro musica, rendendola fresca e attuale. Con Up From the Bottom proseguono su questa strada, proponendo un mix di sonorità che fondono passato e presente.



Il brano si distingue per l'uso di chitarre distorte e per una batteria dal ritmo energico, elementi che creano una base solida e trascinante. Il punto culminante arriva con un bridge inaspettato, in cui si mescolano scratch di giradischi, bassi 808 e un'incisiva strofa rap di Shinoda. La canzone rappresenta quindi un perfetto equilibrio tra la sperimentazione e il sound distintivo che ha reso celebre la band.

Shinoda: "Ha preso forma qualcosa di speciale" Dopo l'uscita del singolo, Shinoda ha condiviso sui social alcune riflessioni sul processo creativo dietro la canzone. "Durante le pause tra un tour e l'altro, ci siamo ritrovati nel mio studio per ascoltare le demo. Tutti avevano la sensazione che mancasse ancora qualcosa. Mentre parlavamo, prendevo appunti e, una volta rimasto solo, ho iniziato a lavorare al piano, cercando di mettere insieme le idee. Per giorni ho continuato a sviluppare frammenti confusi, finché non ha preso forma qualcosa di speciale". Ha poi aggiunto: "Uno dei momenti più soddisfacenti per me è quando faccio ascoltare alla band un nuovo brano: so che non è ancora finito, ma sono sicuro che ha qualcosa di unico. Un enorme grazie ai miei compagni per le loro idee, l'ispirazione e le incredibili performance su questo pezzo, e a @joehahnLP per aver creato ancora una volta un video pazzesco".