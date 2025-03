Linkin Park, esce il nuovo singolo Up from the bottom

La band statunitense torna con un brano inedito dopo il successo di From Zero. La canzone verrà pubblicata il 27 marzo 2025 e, per annunciare l’uscita, nelle scorse ore il gruppo americano ha condiviso sui canali social un video che mostra il gruppo in studio di registrazione



Tornano i Linkin Park con tutta la loro dirompente energia: a breve uscirà il nuovo singolo Up from the bottom.

La band statunitense pubblica così un brano inedito dopo il successo di From Zero. La canzone verrà pubblicata il 27 marzo 2025 e, per annunciare l’uscita, nelle scorse ore il gruppo americano ha condiviso sui propri canali social un video (che potete guardare nella clip che trovate in fondo a questo articolo) che mostra il gruppo in studio di registrazione. Questo ritorno si preannuncia carico di energia, a giudicare dal video con il dietro le quinte della registrazione in studio, un regalo che i Linkin Park hanno voluto fare ai fan, offrendo loro un assaggio del processo creativo che ha portato alla nascita del brano. Potete guardare il video con scene del dietro le quinte nello studio di registrazione dei Linkin Park in fondo a questo articolo.

L’evoluzione sonora della band Dopo il lancio di From Zero il 15 novembre 2024, l’ottavo album della loro carriera, i Linkin Park hanno intrapreso un nuovo percorso musicale. Il disco ha segnato un momento di svolta, consolidando la presenza della cantante Emily Armstrong, il cui duetto con Mike Shinoda è stato definito da quest’ultimo come il nuovo "DNA" della band. Il gruppo, che ha dovuto affrontare il difficile compito di proseguire senza Chester Bennington, morto nel 2017, ha trovato una nuova identità sonora, accolta con entusiasmo dal pubblico. Approfondimento Linkin Park, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo album From Zero

Un tour mondiale (con una tappa italiana) Dopo le iniziali incertezze e le critiche legate al cambiamento, i fan hanno risposto positivamente, confermando il supporto alla band. A suggellare questo rinnovato entusiasmo, i Linkin Park hanno annunciato un tour mondiale nel 2025, che farà tappa anche in Italia: il 24 giugno 2025 saranno protagonisti agli I-Days di Milano, un appuntamento attesissimo dagli appassionati. Approfondimento Linkin Park, concerto a Milano il 24 giugno 2025

Le dichiarazioni di Shinoda e Farrell Mike Shinoda ha raccontato le difficoltà degli ultimi anni, sottolineando l'importanza di lasciare che le cose evolvano naturalmente: “Gli ultimi due anni sono stati difficili, ma abbiamo seguito l’istinto, senza forzare nulla. L’incontro con Emily e l’arrivo di Colin Brittain alla batteria ci hanno aiutati a ridefinire il nostro sound”. Anche Dave Farrell, bassista e membro fondatore della band, ha parlato di questa nuova fase: “Capire chi siamo come band è sempre una sfida, ma proprio questo rende il processo creativo stimolante. Con Emily e Colin, abbiamo trovato un equilibrio e ora non vediamo l’ora di tornare sul palco”. Approfondimento Linkin Park, presentato in concerto il nuovo brano Casualty. VIDEO