Linkin Park, presentato in concerto il nuovo brano Casualty. VIDEO

“Se mai c’è stato un momento in uno show dei Linkin Park per mostrarci il pit più grande che potete, è questo”. L’8 novembre, durante il concerto del tour mondiale a Dallas, in Texas, il fondatore del gruppo Mike Shinoda ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo Casualty, estratto dall’album From Zero, che arriverà sette anni dopo la morte suicida del frontman Chester Bennington e che uscirà il 15 novembre. La canzone, interpretata anche dalla nuova frontwoman Emily Armstrong, segue i singoli Heavy is the Crown, The Emptiness Machine e Over Each Other.