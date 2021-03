Linkin Park, Slipknot ed Eminem in un incredibile mashup su Youtube

Nei giorni scorsi, lo YouTuber Daniel Schwind (XYClanKILLER2) ha condiviso sulla celebre piattaforma di contenuti, un mashup esplosivo che vede in scena l’alternative rock dei Linkin Park, unito alle barre rap di Eminem e al sound metal degli Slipknot. La canzone si chiama “Until I Bleed” ed è un agglomerato dei più famosi brani dei tre artisti: da “Victimised”, “Don’t Stay”, “Points Of Authority” e “One Step Closer” dei Linkin Park, fino a “’Till I Collapse” e “Soldier” di Eminem, passando per “Wait And Bleed” degli Slipknot.

La base musicale del mashup, poggia su un video con immagini live degli artisti e foto di repertorio.