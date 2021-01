Eminem, è uscito il video ufficiale di Higher

In collaborazione con l’UFC, il rapper pubblica il video del nuovo singolo tratto dalla versione deluxe di “Music to Be Murdered By”

In occasione del match di UFC Poirier vs McGregor, è andata in onda la premiere del nuovo video di Eminem ( FOTO ) per la canzone " Higher ". La clip per la traccia che fa parte dell’album “ Music to Be Murdered By - Side B ” contiene estratti ESPN dell'Ultimate Fighting Championship e presenta Eminem in un ring di pugilato. Il rapper interpreta in una scena anche un lottatore UFC, intrattenendosi con il presidente dell'organizzazione Dana White. “Higher” fa parte dell’edizione ampliata del suo undicesimo album in studio pubblicato a dicembre e in meno di tre giorni il video ha superato quota 7 milioni di visualizzazioni raggiungendo le classifiche di tendenza di YouTube.

Il video di “Higher” vede Eminem allenarsi sia come musicista che come atleta di livello mondiale per mostrare le somiglianze tra le due professioni: come un musicista crea arte e si prepara a esibirsi e come un atleta si allena e si prepara per una competizione. Alla fine della giornata, tuttavia, entrambe le versioni di Eminem dovranno confrontarsi testa a testa con il suo più grande nemico: i suoi stessi demoni. "È sempre stato fantastico poter lavorare con Eminem per contenuti promozionali e di programmazione su varie proprietà ESPN nel corso degli anni", ha detto in una nota Kevin Wilson, direttore musicale di ESPN. "Essere in grado di lavorare su questo video insieme al suo team, non solo con l'ottima copertura UFC, ma anche presentandolo in esclusiva, è semplicemente inestimabile". Per alimentare l’attesa sul video musicale, la UFC ha creato un feud immaginario tra Dana White ed Eminem . Il presidente dell’organizzazione aveva predetto che Eminem avrebbe perso l’incontro per cui si stava preparando, una frase che aveva acceso l’interesse e che in tanti avevano pensato fosse reale.

Eminem ha risposto con queste persone: "Le persone come te danno a persone come me il carburante di cui hanno bisogno per avere successo. La parte migliore della tua opinione è che a conti fatti non mi importa”, un siparietto che ha permesso al rapper di creare le premesse ideali per la premiere del video.

La versione deluxe di “Music to Be Murdered By: Side B”

Il 18 dicembre 2020 Eminem (gli album più importanti) ha pubblicato una versione deluxe dell'album “Music to Be Murdered By: Side B”, senza alcun annuncio. Il doppio album oltre alle 20 tracce già presenti nell’edizione originale include altre 16 canzoni con la partecipazione di Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ ign, Dr. Dre, Sly Pyper, MAJ e White Gold. L’edizione deluxe ha garantito un aumento del 1125% di vendita rispetto alla settimana precedente e ha permesso ad Eminem di risalire al terzo posto nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. A fine anno sono state calcolate oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo.