Eminem: è uscito l'album Music to be murdered by, side b

A gennaio 2020 i fan di Eminem hanno esultato per l’uscita di “Music to be murdered by”. L’artista di Detroit ha però pensato non solo di iniziare al meglio questo anno ma, dopo mesi così difficili, ha voluto regalare ai propri appassionati una versione deluxe . Si tratta di “ Music to be murdered by – Side B ”.

Eminem in un audio dà ragione a Chris Brown per aver picchiato Rihanna

Una canzone nella quale Eminem si diceva dalla parte di Chris Brown nella battaglia legale con la cantante. Nel 2009 Brown si era dichiarato colpevole di aggressione ai danni dell’ex fidanzata Rihanna. Dopo il leak ci fu una dichiarazione di Dennis Dennehy, rappresentante di Eminem: “Si tratta di un leak di qualcosa che ha più di 10 anni. Dopo aver registrato il brano, Eminem lo ha cancellato e riscritto. Ovviamente lui e Rihanna hanno un ottimo rapporto”.

Ecco le scuse presenti nel brano: “But, me, long as I re-promise to be honest / And wholeheartedly, apologies, Rihanna … For that song that leaked, I’m sorry, Ri / It wasn’t meant to cause you grief … Regardless, it was wrong of me”.