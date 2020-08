Linkin Park, esce una nuova canzone: "She Couldn't"

Per celebrare al meglio l’anniversario, i Linkin Park hanno deciso di uscire con un’edizione speciale del loro primo album: il prossimo 9 ottobre sarà in commercio la ristampa di “Hybrid Theory” , con tantissime novità tra cui la canzone “She Couldn’t” che lancia questa nuova avventura della band.

“SHE COULDN’T”, LA CANZONE MAI PUBBLICATA

I Linkin Park hanno deciso di promuovere l’edizione speciale del loro storico album attraverso la pubblicazione di questo inedito, una demo incisa nel 1999 ma mai diffusa attraverso canali ufficiali. Il gruppo la cantò durante la session di “Hybrid Theory” ma non venne mai distribuita perché è presente il campionamento del brano “B-Boy Document ‘99”. Il brano dura più di cinque minuti e si distingue per un esteso apice strumentale, oltre che per una batteria ispirata al trip hop e per un loop di chitarra, senza dimenticarsi del cantato melodico di Bennington.

COSA PREVEDE LA RISTAMPA DI “HYBRID THEORY”: MATERIALE BONUS PER I FAN

Nella ristampa dell’album ci saranno 12 canzoni inedite, tra cui la già citata “She Couldn’t”, la quale è stata pubblicata proprio per lanciare l’uscita del disco. Nel cofanetto sono previsti anche un libro di 80 pagine, un poster speciale con Chester Bennington, oltre a una serie di altri demo e materiale audio-video per un totale di 5 CD, 3 DVD, 3 LP (tra cui l’album di “Remix Reanimation” e l’EP “Hybrid Theory”). Tutti i fan potranno così festeggiare questo anniversario e riascoltare vere e proprie hit come “In the End” e “Papercut”.

QUANDO USCIRÀ L’EDIZIONE SPECIALE DI “HYBRID THEORY”?

L’album in edizione speciale uscirà il prossimo 9 ottobre ed è stato annunciato dal gruppo tramite un teaser. Si festeggia il 20° anniversario del primo album dei Linkin Park, quello che li ha lanciati ai piani alti della discografia mondiale.