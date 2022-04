Saturation (Strange Love), il brano con la voce di Chester Bennington

Un nuovo singolo e un nuovo album per i Grey Daze , la prima band del compianto Chester Bennington , cantautore ed ex leader dei Linkin Park scomparso nel 2017.

Grey Daze, il nuovo singolo

Il nuovo singolo della band di Phoenix si intitola Saturation (Strange Love). Si tratta di un brano inedito del gruppo, con la voce di Chester Bennington. Nel video si vede il cantautore, suicidatosi a 41 anni, ancora giovanissimo mentre si esibisce sul palco insieme alla sua ex band. Il videoclip ufficiale di Saturation unisce infatti immagini di repertorio con performance in studio dei Grey Daze. Il brano è di genere alternative rock epico, con Bennington che ripete “Let me tell you ‘bout myself” (lascia che ti parli di me). Il brano anticipa l'uscita del nuovo album dei Grey Daze.