Linkin Park, concerto a Milano il 24 giugno 2025

Mike Shinoda ha dichiarato: “Tornare in tour è stato incredibile. Il supporto dei fan è travolgente e siamo pronti a portare questa energia ancora più lontano in tutto il mondo. From Zero è un nuovo capitolo per noi e siamo così entusiasti di condividerlo con tutti su scala più ampia”.

Venerdì 15 novembre la formazione statunitense pubblicherà il nuovo album From Zero anticipato dai singoli The Emptiness Machine, Heavy Is the Crown, Over Each Other e Two Faced. Il disco arriverà a circa sei anni di distanza dalla pubblicazione del precedente lavoro One More Light.