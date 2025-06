Lauren Sanchez, come è cambiata la futura moglie di Jeff Bezos

1/12 ©Getty

Lauren Sanchez è una delle donne più in vista della stagione, lo è da quando è partito ufficialmente il conto alla rovescia per le nozze con Jeff Bezos, in programma a Venezia con festeggiamenti dal 26 al 28 giugno. La fidanzata del fondatore di Amazon, qui all'amfAR Gala a Cannes lo scorso maggio, è una donna dalla bellezza esuberante che che ha lavorato con la sua immagine anche in ragione del suo passato professionale nel mondo del giornalismo e dello spettacolo

