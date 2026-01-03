Offerte Sky
Mel Gibson compie 70 anni, i suoi ruoli più famosi e i film che ha diretto. FOTO

Cinema fotogallery
19 foto
©Webphoto

Nato a Peekskill, Usa, il 3 gennaio 1956, Gibson è diventato famoso sul finire degli anni '70, con la saga di Mad Max e il primo "Interceptor". Era l'inizio di una carriera lunga quasi 50 anni: è stato il poliziotto Martin Riggs nella saga di "Arma letale", l'eroe nazionale scozzese William Wallace in "Braveheart" (film che ha anche diretto), il rubacuori hollywoodiano di commedie come "What Women Want", il regista di "Apocalypto" e de "La passione di Cristo"

