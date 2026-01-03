2/19 ©Getty

Tra i nomi più influenti di Hollywood, Gibson ha alternato i successi sul grande schermo a diverse controversie, in parte per le sue opinioni politiche e personali (è stato spesso accusato di razzismo e antisemitismo, ha criticato la teoria evolutiva di Darwin) e in parte per la sua vita privata (è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e ha patteggiato in un processo per violenza domestica). Nel 2025 è stato nominato da Donald Trump, insieme a Jon Voight e Sylvester Stallone, come ambasciatore speciale per il rilancio di Hollywood.

Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight nominati ambasciatori a Hollywood da Trump