Mel Gibson allo stadio per Roma-Verona (con sciarpa giallorossa). FOTO

Una grande vittoria in casa per la Roma ieri pomeriggio contro l’Hellas Verona, forse anche grazie a un portafortuna d’eccezione: Mel Gibson. L’attore australiano ha seguito la partita dagli spalti dell’Olimpico con una sciarpa giallorossa legata al braccio. Al termine del match il commissario tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato sorridendo la presenza del divo di Hollywood: “Che bello, per quelli della mia generazione è un idolo. Ha portato fortuna e lo inviteremo spesso”. Gibson si trova in Italia e Cinecittà per girare La Passione di Cristo – La Resurrezione, in uscita nel 2027. Già nel capitolo precedente del 2004 alcune scene erano state ambientate a Roma, e anche questa volta l’attore ha approfittato di una pausa dal set per concedersi un pomeriggio alternativo: sciarpa giallorossa annodata al braccio e grande entusiasmo sugli spalti dell’Olimpico.
Vip in tribuna all’Olimpico
Non è raro incontrare personaggi del mondo dello spettacolo tra gli spalti dello stadio romano. Damiano David, frontman dei Måneskin - che ha oggi avviato a una carriera solista di successo - è stato visto al match Roma-Bologna in compagnia della fidanzata Dove Cameron, attrice e cantante statunitense nota per i suoi ruoli su Disney Channel. Tra le star internazionali anche Zoe Saldana, celebre protagonista della saga di Avatar, che ha seguito la partita insieme al marito, il regista lombardo Marco Perego, e ai figli. Non sarà dunque difficile anche nelle prossime giornate di campionato aspettarsi di incontrare allo stadio – non solo all’olimpico - star di Hollywood (e non) tra cori e sciarpe con i colori dei club.
