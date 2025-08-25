Damiano David allo stadio con Dove Cameron: la lite con l'arbitro

Damiano David allo stadio con la fidanzata Dove Cameron, a fine partita lite con l'arbitroSpettacolo
La sua squadra ha vinto 1 a 0, ma il leader dei Maneskin - a fine partita - era comunque furioso. A spiegare con chi ce l'aveva è stato lui stesso, rispondendo a un follower
Reduci dalla loro vacanza pugliese, Damiano David e Dove Cameron sono volati a Roma per la prima di campionato della loro squadra del cuore. Nonostante il match sia finito con la vittoria dei giallorossi, il cantante è apparso visibilmente adirato.
Damiano allo stadio, tra bodyguard e insulti all'arbitro
Come già era successo in passato, la presenza di Damiano David e Dove Cameron allo Stadio Olimpico non è certo passata inosservata. Ovviamente, per i fan, avvicinarli è stato impossibile: i due viaggiano scortati da una schiera di bodyguard, in ogni loro spostamento. Tuttavia, ciò che più ha destato attenzione, anche sul web, è stata la reazione di Damiano sul finire della partita. Il cantante si è mostrato furioso, come se stesse litigando con qualcuno. E, rispondendo a un utente del web, ha chiarito l'oggetto di quella rabbia: "Con quel fenomeno vestito di giallo col fischietto", ha spiegato, riferendosi all'arbitro (il signor Zufferli della sezione di Udine). "Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano rivolte ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto", ha spiegato.
Damiano David e Dove Cameron, peraltro, non erano gli unici vip presenti allo stadio. Insieme a loro c'erano anche Zoe Saldana e il marito Marco Perego, l'ex ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l'ex giallorosso Vincent Candela.
Le ultime sui Maneskin
Nei giorni scorsi, si sono diffuse alcune voci su una possibile reunion dei Maneskin. I quattro potrebbero tornare insieme tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, con tanto di tour mondiale nel 2026. La separazione dei quattro artisti, infatti, avrebbe messo in difficoltà i conti della band. Nel 2023, i Måneskin avevano dominato le classifiche globali, con un fatturato record di 18,6 milioni di euro e un utile netto di oltre 1,4 milioni. Nel 2024, gli incassi sono stati 8,5 milioni di euro e gli utili 423.507 euro. Quest'anno, con l'avvio e la conferma delle varie carriere soliste, la situazione sarebbe ancora più nera. Che sia dunque una reunion, l'unica soluzione per sistemare i conti? Ad ascoltare Damiano, no. Il ritorno ci sarà solo quando tutti saranno carichi e riposati. “Credo che la prima cosa che facciamo debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro", ha spiegato in un'intervista.