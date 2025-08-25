Damiano David allo stadio con Dove Cameron: la lite con l'arbitro

La sua squadra ha vinto 1 a 0, ma il leader dei Maneskin - a fine partita - era comunque furioso. A spiegare con chi ce l'aveva è stato lui stesso, rispondendo a un follower

Reduci dalla loro vacanza pugliese, Damiano David e Dove Cameron sono volati a Roma per la prima di campionato della loro squadra del cuore. Nonostante il match sia finito con la vittoria dei giallorossi, il cantante è apparso visibilmente adirato.

Damiano allo stadio, tra bodyguard e insulti all'arbitro

Come già era successo in passato, la presenza di Damiano David e Dove Cameron allo Stadio Olimpico non è certo passata inosservata. Ovviamente, per i fan, avvicinarli è stato impossibile: i due viaggiano scortati da una schiera di bodyguard, in ogni loro spostamento. Tuttavia, ciò che più ha destato attenzione, anche sul web, è stata la reazione di Damiano sul finire della partita. Il cantante si è mostrato furioso, come se stesse litigando con qualcuno. E, rispondendo a un utente del web, ha chiarito l'oggetto di quella rabbia: "Con quel fenomeno vestito di giallo col fischietto", ha spiegato, riferendosi all'arbitro (il signor Zufferli della sezione di Udine). "Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano rivolte ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto", ha spiegato.

Damiano David e Dove Cameron, peraltro, non erano gli unici vip presenti allo stadio. Insieme a loro c'erano anche Zoe Saldana e il marito Marco Perego, l'ex ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l'ex giallorosso Vincent Candela.