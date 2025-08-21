Maneskin, la band dovrebbe tornare insieme per la reunion

Il gruppo dovrebbe tornare insieme tra il 2025 e il 2026. L'ipotesi, che ha acceso l'entusiasmo dei fan, sarebbe dettata anche da esigenze economiche

Dopo l’avvio delle carriere soliste nel 2024, i Måneskin potrebbero presto organizzare una reunion come band tra la fine del 2025 e il 2026. Il gruppo rock italiano più famoso nel mondo, formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, avrebbero in programma anche un tour mondiale nel 2026. La separazione dei quattro artisti, infatti, avrebbe messo in difficoltà i conti della band. Nel 2023 i Måneskin avevano dominato le classifiche globali. In quell’anno, la Måneskin Empire Srl, la società che dirige i diritti musicali del gruppo e che è amministrata da Alessandro De Angelis, il padre della bassista Victoria, aveva ottenuto un fatturato record di 18,6 milioni di euro e un utile netto di oltre 1,4 milioni. L’anno successivo la divisione della band aveva però cambiato la situazione, provocando il crollo degli incassi a 8,5 milioni di euro (con una perdita secca di oltre 10 milioni di euro), la riduzione dell’utile netto a 423.507 euro (circa un terzo rispetto all’anno precedente), e il calo della liquidità disponibile da 8,3 milioni di euro a 2. “Nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo”, ha spiegato Alessandro De Angelis nella relazione di bilancio. Il manager ha spiegato che la società “detiene il marchio Måneskin avendo facoltà di concedere lo stesso a terzi per finalità commerciali nonché ai fini della promozione dei Måneskin; detiene il diritto di organizzare, gestire, utilizzare direttamente e/o tramite terzi aventi causa i diritti di immagine e di pubblica esecuzione del gruppo Måneskin”. Pertanto, “I Måneskin torneranno probabilmente nell’ultimo trimestre del 2025, con un tour già pianificato per il 2026”. Non è ancora noto se potrebbe uscire un nuovo album o se i fan potranno assistere a un tour ricco di greatest hits, che possa spaziare dai successi interpretati sia sul palco del Festival di Sanremo, sia per il pubblico dell’Eurovision Song Contest, fino ai concerti americani.

I PROGETTI SOLISTI Nell’ultimo anno, i progetti solisti di Victoria De Angelis e di Damiano David hanno svelato risultati sorprendenti. Nel 2024 la società Davic Srl di Victoria De Angelis, infatti, ha fatturato la cifra di 1.842.997 euro, con un utile di 167.120 euro, mentre la Humans 23 di Damiano David si è arrestata a 1.205.763 euro di ricavi con un guadagno di appena 15.283 euro. In sostanza, numeri inferiori di dieci volte rispetto a quelli raggiunti dalla collega. Il suo album da solista, Funny Little Fears, non ha infatti replicato i successi della band. Il disco ha raggiunto appena la 68esima posizione nella classifica britannica e non è entrato nella Billboard 200. Ethan Torchio e Thomas Raggi, invece, hanno rispettivamente collaborato in veste di chitarrista con artisti come Patti Smith e di batterista in progetti di musica per il cinema, firmando la colonna sonora del docu-film Ogni pensiero vola. Approfondimento FUNNY little FEARS, Damiano David racconta il suo primo album solista