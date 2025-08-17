Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO
Spetta a Baudo il record di conduzioni, il maestro della tv italiana è salito sul palco dell’Ariston 13 volte e ha condiviso con i colleghi Mike Bongiorno e Amadeus il maggior numero di edizioni consecutive, in totale cinque. Il primo Festival di Sanremo del conduttore risale al 1968, l’ultimo al 2008. "Con la morte di Pippo Baudo, Sanremo perde un vero amico e un protagonista che ha segnato la storia del nostro Festival", il primo commento del sindaco Mager