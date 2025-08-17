Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

4/18

"Ciao al mio secondo papà". Laura Pausini saluta così Baudo, con un post sui suoi social e la foto del suo Sanremo vinto nel '93 nella sezione Nuove Proposte. "Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio. Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l'uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai..."