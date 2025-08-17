Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

Spettacolo fotogallery
18 foto
©Getty

Spetta a Baudo il record di conduzioni, il maestro della tv italiana è salito sul palco dell’Ariston 13 volte e ha condiviso con i colleghi Mike Bongiorno e Amadeus il maggior numero di edizioni consecutive, in totale cinque. Il primo Festival di Sanremo del conduttore risale al 1968, l’ultimo al 2008. "Con la morte di Pippo Baudo, Sanremo perde un vero amico e un protagonista che ha segnato la storia del nostro Festival", il primo commento del sindaco Mager

Spettacolo: Ultime gallery

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un matrimonio durato 18 anni. FOTO

Spettacolo

La storia d’amore più celebre del conduttore e autore televisivo che ha fatto la storia del...

14 foto

Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

Spettacolo

Spetta a Baudo il record di conduzioni, il maestro della tv italiana è salito sul palco...

18 foto

Sean Penn compie 65 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO

Cinema

Nato in California il 17 agosto 1960, l'attore, regista e produttore cinematografico vanta una...

15 foto

Addio a Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della tv

Spettacolo

Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Simbolo della tv italiana, ha condotto...

20 foto

Moda, 14 look delle star che sono tendenze dell'estate 2025. FOTO

Spettacolo

La stagione calda è un'opportunità per gli amanti dello stile di sfoggiare capi leggeri e...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Pippo Baudo, domani camera ardente a Roma. Funerali il 20 a Militello

    Spettacolo

    Lo storico conduttore tv si è spento a 89 anni il 16 agosto, al Campus Biomedico di Roma....

    L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle

    Spettacolo

    L’ultima presenza televisiva di Pippo Baudo risale al 16 ottobre 2021 in qualità di “ballerino...

    Pippo Baudo, l'incontro con Padre Pio raccontato da Renzo Arbore

    Spettacolo

    Durante una visita a San Giovanni Rotondo, Padre Pio cacciò Pippo Baudo con un secco “vattenn’”...