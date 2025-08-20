Esplora tutte le offerte Sky
Eurovision Song Contest 2026, Vienna ospiterà l'evento

Musica

Matteo Rossini

©Getty

La Wiener Stadthall di Vienna ospiterà la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio

Vienna ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026. Roland Weißmann, direttore generale dell'ORF, ha annunciato la città scelta nel corso del programma Ö3-Wecker. La Wiener Stadthall sarà il palco della manifestazione in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio.

Eurovision Song Contest, l'edizione 2026 si terrà a vienna

In seguito alla vittoria di JJ con il brano Wasted Love all’Eurovision Song Contest 2025, la competizione farà ritorno in Austria, nazione ospitante nel 1967 e nel 2015 dopo le vittorie di Udo Jürgens con Merci, Chérie e più recentemente di Conchita Wurst con Rise like a Phoenix.

 

Roland Weißmann ha dichiarato: “Dopo un attento esame e sulla base di una valutazione unanime della giuria, ORF ha concluso che l'offerta di Vienna non è solo la più interessante in termini di infrastrutture e logistica, ma anche economicamente. Il contest è una festa per tutta l'Austria, di cui saremo tutti orgogliosi”.

 

Eurovision Song Contest 2025, trionfa l'Austria con JJ

Martin Green, Director dell’Eurovision Song Contest, ha aggiunto: “La reputazione di Vienna come una delle città più musicali al mondo e la sua posizione nel cuore dell’Europa la rendono la città ospitante perfetta per il 70esimo Eurovision Song Contest. L’eccezionale Stadthalle della città è stata una location fantastica per il 60esimo Contest del 2015 e non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto a delegazioni, artisti e fan il prossimo maggio, quando il più grande evento di musica dal vivo al mondo celebrerà 70 gloriosi anni di ‘United by Music’”.

 

Vienna diventerà la quarta città, al pari di Copenaghen, Malmö e Stoccolma, ad aver ospitato il contest il maggior numero di volte. Al primo posto Dublino a quota sei, subito dopo Londra e Lussemburgo con quattro contest a testa.

Eurovision 2025, cosa è successo ieri sera alla finale e chi ha vinto

Michael Ludwig, sindaco della città di Vienna, ha aggiunto: "Abbiamo presentato un pacchetto complessivo convincente, con enormi capacità ricettive, infrastrutture eccellenti e una vasta esperienza nell'organizzazione di eventi internazionali. Inoltre, abbiamo posto grande enfasi sull'offerta di numerosi eventi dell'Eurovision Song Contest in spazi pubblici accessibili gratuitamente”.

 

Ludwig ha concluso: “Come sindaco di Vienna, per me è molto importante che gli eventi culturali siano accessibili a tutti, indipendentemente dalle loro disponibilità economiche. Come sindaco di Vienna, sono naturalmente lieto che Vienna sia riuscita a prevalere e che l'Austria possa rappresentarsi di nuovo l'anno prossimo. Trascorreremo insieme un grande maggio, ne sono convinto".

Eurovision 2025, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

Alla St. Jakobshalle di Basilea i ventisei artisti in gara si giocano tutto nell'ultima esplosiva esibizione sul palco dove ripropongono i look svelati al pubblico durante le semifinali. Michelle Hunziker, che si unisce per la finale a Hazel Brugger e Sandra Studer, sfoggia lo stile italiano di Giorgio Armani aggiungendo bagliori preziosi e luce a una notte piena di colore, emozione, energia e stravaganza. Ecco la carrellata dei look di tutti i partecipanti A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

