Eurovision Song Contest 2026, Vienna ospiterà l'evento

La Wiener Stadthall di Vienna ospiterà la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio

Vienna ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026. Roland Weißmann, direttore generale dell'ORF, ha annunciato la città scelta nel corso del programma Ö3-Wecker. La Wiener Stadthall sarà il palco della manifestazione in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio.

Eurovision Song Contest, l'edizione 2026 si terrà a vienna In seguito alla vittoria di JJ con il brano Wasted Love all’Eurovision Song Contest 2025, la competizione farà ritorno in Austria, nazione ospitante nel 1967 e nel 2015 dopo le vittorie di Udo Jürgens con Merci, Chérie e più recentemente di Conchita Wurst con Rise like a Phoenix. Roland Weißmann ha dichiarato: “Dopo un attento esame e sulla base di una valutazione unanime della giuria, ORF ha concluso che l'offerta di Vienna non è solo la più interessante in termini di infrastrutture e logistica, ma anche economicamente. Il contest è una festa per tutta l'Austria, di cui saremo tutti orgogliosi”. Approfondimento Eurovision Song Contest 2025, trionfa l'Austria con JJ

Martin Green, Director dell’Eurovision Song Contest, ha aggiunto: “La reputazione di Vienna come una delle città più musicali al mondo e la sua posizione nel cuore dell’Europa la rendono la città ospitante perfetta per il 70esimo Eurovision Song Contest. L’eccezionale Stadthalle della città è stata una location fantastica per il 60esimo Contest del 2015 e non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto a delegazioni, artisti e fan il prossimo maggio, quando il più grande evento di musica dal vivo al mondo celebrerà 70 gloriosi anni di ‘United by Music’”. Vienna diventerà la quarta città, al pari di Copenaghen, Malmö e Stoccolma, ad aver ospitato il contest il maggior numero di volte. Al primo posto Dublino a quota sei, subito dopo Londra e Lussemburgo con quattro contest a testa. Approfondimento Eurovision 2025, cosa è successo ieri sera alla finale e chi ha vinto