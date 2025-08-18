Damiano David si rilassa in Puglia con Dove Cameron

La dedica di Dove su Instagram

Dove ha pubblicato su Instagram un carosello intitolato “Amici belli, vita bella”, condiviso con oltre 47 milioni di follower. Tra gli scatti emergono momenti di relax, colazioni all’aperto, letture leggere, la vista sul mare, la vegetazione mediterranea e Damiano stesso, immortalato tra gli scenari tipici della regione. Proprio in questa cornice tranquilla e suggestiva, il fratello di Damiano, Jacopo, ha festeggiato il suo 29° compleanno, spegnendo la candelina… appoggiata su una birra. Per Damiano, non è la prima estate in Puglia: nel 2022 era stato a Castel del Monte per un evento Gucci con i Måneskin e l’anno successivo aveva passato le vacanze a Scarciglia, nei pressi di Monopoli, insieme all’allora fidanzata Giorgia Soleri. Una scelta recente che suggella un rapporto speciale con questa terra autentica e accogliente.