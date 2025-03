La passione di Cristo, in estate a Roma riprese del film di Mel Gibson

La Resurrezione di Cristo, il sequel del film La passione di Cristo di Mel Gibson , inizierà le riprese nel mese di agosto negli studi di Cinecittà , a Roma , dove il nuovo Studio 22 sarà l’hub principale. L’ha annunciato l’amministratrice delegata Manuela Cacciamani in un’intervista a Il Sole 24 Ore. La pellicola sarà girata anche in diverse località dell’Italia meridionale , dalla città di Matera ai paesi di Ginosa, Gravina Laterza e Altamura. Secondo IMDB, Jim Caviezel dovrebbe riprendere il ruolo di Gesù, così come Maia Morgenstern e Francesco De Vito potrebbero interpretare ancora una volta Maria e Pietro. La passione di Cristo, il film del 2004 che raccontava gli ultimi giorni di Gesù fino alla crocifissione, è il film indipendente con il più alto incasso di tutti i tempi, che ha raggiunto quasi 612 milioni di dollari al botteghino mondiale.

IL NUOVO VIAGGIO

Lo scorso gennaio, in un episodio del podcast di Joe Rogan, Gibson ha definito il film “un trip”, spiegando di “non aver mai letto nulla di simile” alla sceneggiatura che lui stesso ha scritto insieme a Randall Wallace, già autore di Braveheart. In un’intervista del 2022 al National Catholic Register, inoltre, il regista aveva precisato che La Resurrezione di Cristo non si fondava su una narrazione lineare, perché “devi giustapporre l’evento centrale che sto cercando di raccontare con tutto il resto intorno ad esso nel futuro, nel passato e in altri regni, e questo è un po’ come far uscire un po’ di fantascienza”. Infatti, “per raccontare davvero la storia in modo appropriato devi davvero iniziare con la caduta degli angeli, il che significa che sei in un altro posto, sei in un altro regno. Devi andare all’inferno”.