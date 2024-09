Mel Gibson è sbarcato in Italia.

L'attore e regista è stato avvistato a Matera e poi a Gravina in Puglia, per individuare (con ogni probabilità) le giuste location per La passione di Cristo 2.

Mel Gibson in Italia

Mel Gibson è arrivato dapprima a Matera. Insieme a lui, secondo indiscrezioni, alcuni rappresentanti della Panorama Films. Sembra che l'attore e regista abbia visitato diverse location tra i Sassi e in piazza San Pietro Caveoso. Il motivo? Individuare location per La Passione di Cristo 2, di cui attualmente si conosce molto poco (non c'è neppure l'ufficialità circa la sua produzione).

Successivamente è arrivato in Puglia. Sembra che, proprio nel sud Italia, verrà ambientato il film, titolo provvissorio La Resurrezione, che dovrebbe essere girato nel 2025.

Il capitolo precedente - con Jim Caviezel nel ruolo di Cristo, Monica Bellucci in quello della Maddalena e Rosita Celentano nei panni di Satana - era stato girato tra Matera e Cinecittà. Matera, in particolare, divenne nota in tutto il mondo per via di quel film, che fu un vero e proprio kolossolal e che ottenne tre candidature all'Oscar.

In Puglia, Gibson è stato visto a Ginosa e poi a Gravina, dove ha fatto colazione con caffè espresso e tette delle monache.