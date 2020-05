Confermato il sequel de "La passione di Cristo" di Mel Gibson

In un’intervista appena rilasciata al magazine online statunitense "MovieWeb", lo sceneggiatore Randall Wallace ha confermato che il sequel de "La passione di Cristo" si farà, con Mel Gibson alla regia ovviamente. E sarà ancora l’attore Jim Caviezel a interpretare Gesù. Come annunciato dallo stesso Gibson, il film si intitolerà "The Resurrection".

Il sequel del film La passione di Cristo si farà, la conferma è arrivata direttamente dallo sceneggiatore Randall Wallace.

Durante un’intervista appena rilasciata al magazine online statunitense MovieWeb, Wallace ha dichiarato che l’annunciato seguito del film del 2004 diretto da Mel Gibson incentrato sulle ultime ore di vita di Gesù è già in pre-produzione e lo vedremo presto (probabilmente nel 2021). A curarne la regia sarà ancora Mel Gibson che dal giugno 2016 sta pianificando questo sequel che racconterà la risurrezione di Gesù.



Oltre al ritorno alla regia di Mel Gibson, la pellicola vedrà nuovamente Jim Caviezel calarsi nei panni di Gesù. Un secondo capitolo attesissimo di cui si parla fin dal 2016 e che finalmente è stato quasi ufficialmente annunciato. L'occasione è stata colta durante l’intervista a MovieWeb per il 25° anniversario dell'uscita di Braveheart (di cui l’intervistato Randall Wallace ha curato soggetto e sceneggiatura).

Come annunciato dallo stesso Gibson, il film si intitolerà The Resurrection (La risurrezione).



“Ne abbiamo discusso a lungo. Al college la mia specializzazione era religione e dopo ho frequentato il seminario per un anno. I miei studi si sono focalizzati proprio sulla resurrezione. Sarà 'il Monte Everest dei film' e ne stiamo parlando molto. Si tratta di un progetto che vale parecchio dunque per ora ce lo teniamo stretto”, ha dichiarato a MovieWeb l’amico e collaboratore di Mel Gibson, Randall Wallace.



Un paio d'anni fa c’è stata la conferma della partecipazione di Jim Caviezel al previsto seguito de La passione di Cristo e nel 2018 l’attore aveva affermato che “Sarà uno dei più grandi film della storia”.

La passione di Cristo del 2004 ha incassato nel mondo 612 milioni di dollari e l’anno seguente è stato nominato a ben tre Premi Oscar.

Si tratta del film non in lingua inglese che ha incassato di più nella storia del cinema, nonché la quinta pellicola vietata ai minori ad avere guadagnato di più.

Un seguito non ufficiale era già uscito nel 2016 con il titolo di Risorto (Risen). Scritto da Paul Aiello e diretto da Kevin Reynolds, ha come protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton e si ispira alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento.