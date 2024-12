Sci, brutta caduta per Caviezel a Bormio: soccorso in elicottero

Il superG di coppa del mondo di Bormio è stato interrotto appena dopo il suo inizio per la brutta caduta sul muro di San Pietro. Caviezel è stato subito soccorso con intervento dell'elicottero, apparentemente ha problemi ad una gamba. L'elvetico ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'air bag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la discesa

Nuovo incidente in coppa del mondo di sci a Bormio: il 32enne svizzero Gino Caviezel è caduto sulla pista "Stelvio", mentre gareggiava con il pettorale numero 1 nel Super G di Coppa del mondo ed è stato portato in elicottero in ospedale. L'elvetico ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'air bag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la discesa. La gara è stata brevemente interrotta e poi è ripresa regolarmente.