Sci, Federica Brignone vince lo slalom gigante di Semmering

L’azzurra ha vinto lo slalom gigante di Semmering in Austria, il terzo della stagione in Coppa del Mondo, con 57 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector. “Ho vinto la sfida con me stessa. Semmering era un mio obiettivo. Qui mai ero stata sul podio e volevo riuscirci”, ha dichiarato

Grande prova per Federica Brignone in Austria. L’azzurra ha vinto lo slalom gigante di Semmering, il terzo della stagione in Coppa del Mondo. Prima dopo la prima manche, Brignone ha dominato anche la seconda e ha chiuso in 2'03''14 davanti alla svedese Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson.

29esima vittoria in Coppa del Mondo



Il successo di Semmering segna la 29esima vittoria in Coppa del Mondo per Federica Brignone, confermandola come l'azzurra più vincente di sempre. Con il tempo di 2'03''14, ha vinto il terzo slalom gigante della stagione e, al suo secondo trionfo stagionale, ha ottenuto anche il pettorale rosso di leader della disciplina. Sul podio con lei la svedese campionessa olimpica Sara Hector con 2'03''71 e la neozelandese Alice Robinson in 2'04''04.

Buona prova anche per la piemontese Marta Bassino, settima in 2'04''47. Domani a Semmering si terrà l’ultima gara del 2024 con uno slalom speciale.



Brignone: “Ho vinto la sfida con me stessa”



"Semmering era un mio obiettivo. Qui mai ero stata sul podio e volevo riuscirci”, ha dichiarato Brignone al termine del gigante austriaco di Coppa del mondo. Per l'azzurra, questo è il 71esimo podio in carriera e Semmering diventa la 31esima località in cui ha conquistato un piazzamento sul podio. “Ma la sfida, quella verso me stessa, è la mia forza e la mia energia. E sfidandomi a dare di più vedo che miglioro e questo mi dà altra motivazione. E lo faccio divertendomi perché sciare mi piace”, ha concluso.



