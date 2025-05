Mel Gibson a sorpresa in Puglia in cerca di luoghi per il nuovo film

Il divo di Hollywood dovrebbe iniziare entro la fine dell'estate le riprese de La Passione di Cristo 2 – Resurrezione, il sequel de La Passione di Cristo del 2004 sulla vita di Gesù di Nazareth. Durante il soggiorno in Salento avrebbe soggiornato in un hotel affacciato sul mare e ha assaggiato le prelibatezze di un ristorante locale

Mel Gibson è stato avvistato in Puglia. Il divo di Hollywood sta infatti cercando le location per il suo nuovo film, La Passione di Cristo 2 – Resurrezione, il sequel de La Passione di Cristo del 2004 sulla vita di Gesù di Nazareth. Dopo oltre 20 anni, l’attore e regista non ha solo fatto ritorno in Basilicata, Matera compresa, ma ha anche allargato i propri confini fino al Salento, dove ha effettuato alcuni sopralluoghi. Il premio Oscar per Braveheart - Cuore impavido avrebbe soggiornato all’Hotel Costa Brada di Gallipoli, che si affaccia sul mare, e ha mangiato al ristorante Le Macàre di Alezio, come dimostra la foto pubblicata sui social dal personale del locale. “Sapevo che il giorno precedente aveva mangiato pesce a Gallipoli, e mi era arrivata voce del fatto che stesse cercando un posto dove mangiare cucina tipica di terra, quindi è venuto qui da noi”, ha raccontato a Vanity Fair la titolare, Daniela. “Hanno espressamente richiesto riservatezza, quindi l’abbiamo sistemato nella saletta più appartata che abbiamo, sul presto, prima che arrivasse il pienone dei clienti del sabato sera”. Gibson ha sperimentato appieno la cucina del ristorante: “Da bravo americano, ha ordinato una bistecca alla brace con un contorno di verdure, ma ha anche assaggiato i piatti di pasta che il suo entourage aveva ordinato da condividere. Hanno fatto i complimenti alla cucina, e alla fine si è dimostrato anche molto disponibile alla foto finale con i nostri ragazzi”.