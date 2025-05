Flight Risk, Mel Gibson dirige Mark Wahlberg in versione psicopatico

Accanto a Mark Wahlberg, nel cast di Flight Risk troviamo Michelle Dockery nei panni dell’agente Harris. Per l’attrice britannica, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Downton Abbey, si tratta di un ritorno all’action dopo la brillante prova in The Gentleman, film di Guy Ritchie in cui recitava al fianco di Matthew McConaughey. I fan della saga britannica potranno comunque rivederla presto in un contesto molto diverso: il terzo film dedicato alla famiglia Crawley è atteso per l’11 settembre 2025.

Ma forse la vera rivelazione del film è Topher Grace, come sottolinea il giornalista Alessandro De Simone su un recente articolo apparso sul magazine di cinema Ciak. Un tempo, Topher Grace era un volto amatissimo della televisione americana grazie al successo di That ‘70s Show (di cu era il protagonista, nei panni di Eric Forman, affiancato da colleghi che avrebbero di lì a poco ottenuto un enorme successo a Hollywood, primi tra tutti Ashton Kutcher e Mila Kunis).

Topher Grace sembrava destinato a una carriera da protagonista anche al cinema, tuttavia, il ruolo di Eddie Brock/Venom in Spider-Man 3 non portò la svolta sperata, finendo anzi per frenare la sua ascesa.

Negli anni successivi, Grace ha collezionato ruoli secondari in pellicole di prestigio come Interstellar e BlacKkKlansman, mantenendo una presenza discreta ma solida. Con Flight Risk, Mel Gibson sembra offrirgli una nuova occasione per brillare, in un ruolo sfumato e significativo che potrebbe segnare una svolta per l’attore. E, per citare il suddetto Alessandro De Simone, “Mel Gibson di reietti di talento da Hollywood se ne intende, e chissà che questa collaborazione non porti fortuna a Topher”…