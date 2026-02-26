Chi è Irina Shayk, modella e co-conduttrice a Sanremo 2026. FOTO

La supermodella russa, che lo scorso gennaio ha compiuto quarant'anni, è una delle regine delle passerelle internazionali. Richiestissima dai maggiori marchi di moda, è una protagonista del fashion system ed è considerata una delle donne più belle del mondo. Mamma di Lea, la figlia avuta da Bradley Cooper, è al debutto sul palco più importante d'Italia. Nella terza serata farà sognare il pubblico con la sua bellezza e il suo stile