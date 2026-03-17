Le star più seducenti degli Oscar, spacchi e trasparenze sul carpet

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Kylie Jenner è naturalmente seducente e le sue scelte di stile esaltano sempre i suoi punti forti. In tutta la Award Season, in cui ha accompagnato il fidanzato Chalamet, ha sempre indossato lo stesso tipo d'abito: lungo, fasciante e con lo scollo all'americana. Questo degli Oscar è rosso e luminoso ed ha anche un'apertura a forma di serratura che è un simbolo della Maison Schiaparelli.