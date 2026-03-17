Le star più seducenti degli Oscar, spacchi e trasparenze sul carpet

Da Gwyneth Paltrow a Hudson Williams, agli Oscar vincono spacchi, scollature e trasparenze
Se al Dolby Theatre pochissime celebrità hanno osato con lo stile, attendosi al dress code elegante e serale previsto per queste occasioni, alle feste esclusive che si sono svolte ad Hollywood fino a notte fonda si sono davvero scatenate. Nude dress e scollature ardite, hanno confermato il ritorno di uno stile accattivante in cui il corpo in bella mostra, scolpito e allenato, è importante almeno quanto l'outfit
A cura di Vittoria Romagnuolo