La Resurrezione di Cristo, ecco chi saranno Gesù e Maria Maddalena

LA TRAMA E LA DATA DI USCITA

Le riprese del film La Resurrezione di Cristo sono iniziate la scorsa settimana presso gli studi di Cinecittà a Roma, e le scene saranno girate anche nella città di Matera e in località rurali del Sud Italia come Ginosa, Gravina Laterza e Altamura. Oltre 20 anni fa, proprio a Cinecittà, il regista Mel Gibson aveva girato la pellicola La Passione di Cristo, che era poi diventata una delle opere indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi, con un guadagno di 610 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film originale, che include dialoghi in lingua aramaica, ebraica e latina per creare un’esperienza ancora più immersiva e storicamente accurata, aveva raccontato le ultime 12 ore prima della crocifissione di Gesù. Il sequel La Resurrezione di Cristo, invece, dovrebbe concentrarsi sui tre giorni successivi. Gli altri dettagli della trama sono tuttora segreti. “Aveva senso rifare l’intero film. Avrebbero dovuto usare tutta questa CGI, tutto questo materiale digitale – ringiovanimento e tutto il resto – sarebbe stato molto costoso”, ha dichiarato a Variety una fonte vicina alla produzione. Gibson ha descritto il sequel come un “viaggio acido” e ha precisato di “non aver mai letto nulla di simile” alla sceneggiatura che lui stesso ha scritto insieme a Randall Wallace (già autore di Braveheart – Cuore impavido). La Resurrezione di Cristo si dividerà in due episodi che dovrebbero uscire entrambi nel 2027: la Parte Uno dovrebbe uscire il 26 marzo, giorno del Venerdì Santo, mentre la Parte Due dovrebbe uscire il 6 maggio, giorno dell’Ascensione.