La Resurrezione di Cristo, ecco chi saranno Gesù e Maria Maddalena

Nel sequel della pellicola La Passione di Cristo, che uscirà nel 2027, l'attore finlandese sostituirà Jim Caviezel, mentre l'attrice cubana prenderà il posto di Monica Bellucci
Il film La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson, il sequel a lungo rimandato della pellicola La Passione di Cristo del 2004, ha individuato l’attore finlandese Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom) per il ruolo di Gesù, che nella versione originale aveva invece il volto di Jim Caviezel. Come riporta in esclusiva Variety, inoltre, l’attrice cubana Mariela Garriga (Mission Impossible: Dead Reckoning) sarà Maria Maddalena, un tempo invece interpretata da Monica Bellucci. Il cast include anche l’attrice polacca Kasia Smutniak (Domina) nel ruolo di Maria (un tempo invece appartenuto a Maia Morgenstern), gli attori italiani Pier Luigi Pasino (La legge di Lidia Poët) nel ruolo di Pietro e Riccardo Scamarcio (Modì – Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp) nel ruolo di Ponzio Pilato e l’attore britannico Rupert Everett in un ruolo non specificato.
LA TRAMA E LA DATA DI USCITA
Le riprese del film La Resurrezione di Cristo sono iniziate la scorsa settimana presso gli studi di Cinecittà a Roma, e le scene saranno girate anche nella città di Matera e in località rurali del Sud Italia come Ginosa, Gravina Laterza e Altamura. Oltre 20 anni fa, proprio a Cinecittà, il regista Mel Gibson aveva girato la pellicola La Passione di Cristo, che era poi diventata una delle opere indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi, con un guadagno di 610 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film originale, che include dialoghi in lingua aramaica, ebraica e latina per creare un’esperienza ancora più immersiva e storicamente accurata, aveva raccontato le ultime 12 ore prima della crocifissione di Gesù. Il sequel La Resurrezione di Cristo, invece, dovrebbe concentrarsi sui tre giorni successivi. Gli altri dettagli della trama sono tuttora segreti. “Aveva senso rifare l’intero film. Avrebbero dovuto usare tutta questa CGI, tutto questo materiale digitale – ringiovanimento e tutto il resto – sarebbe stato molto costoso”, ha dichiarato a Variety una fonte vicina alla produzione. Gibson ha descritto il sequel come un “viaggio acido” e ha precisato di “non aver mai letto nulla di simile” alla sceneggiatura che lui stesso ha scritto insieme a Randall Wallace (già autore di Braveheart – Cuore impavido). La Resurrezione di Cristo si dividerà in due episodi che dovrebbero uscire entrambi nel 2027: la Parte Uno dovrebbe uscire il 26 marzo, giorno del Venerdì Santo, mentre la Parte Due dovrebbe uscire il 6 maggio, giorno dell’Ascensione.
CHI SONO JAAKKO OHTONEN E MARIELA GARRIGA
Lo scorso aprile, in una puntata del podcast Arroyo Grande, l’attore Jim Caviezel, 57 anni, che aveva interpretato Gesù nel film La Passione di Cristo, aveva dichiarato di essere pronto a riprendere il ruolo che aveva segnato la sua carriera. Ora sarà però l’attore finlandese Jaakko Ohtonen, 36 anni, noto soprattutto per il ruolo del guerriero danese Wolland nella quinta stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Last Kingdom. L’attrice cubana Mariela Garriga, 36 anni, ha invece recitato in serie tv come NCIS: Los Angeles e Law & Order: Special Victims Unit e in film come Mission: Impossible – Dead Reckoning e Mission: Impossible – The Final Reckoning nel ruolo di Maria.
