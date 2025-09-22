"Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha detto l'attrice a Vogue Italia
"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi": così, la nota dell'Afp, recitava qualche giorno fa. Ora, l'attrice ha deciso di rompere il silenzio. Riservando parole colme d'affetto al suo ex compagno.
Monica Bellucci su Tim Burton
"Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre… La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo", ha dichiarato Monica Bellucci, intervistata da Vogue Italia in vista della Fashion Week milanese. Sebbene non abbia voluto spiegare i motivi della rottura, l'attrice ha poi confessato: "Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore".
La storia d'amore
Monica Bellucci e Tim Burton si erano incrociati per la prima volta nel 2006 al Festival di Cannes, ma allora nessuna scintilla sembrò accendersi, visto che entrambi erano impegnati in altri rapporti. Molto tempo dopo, nel 2022, il destino li fa ritrovare al Lumière Film Festival di Lione, dove l'attrice consegna al regista un premio alla carriera. È in quell’occasione che qualcosa scatta. Monica ha più volte detto che quello con Tim non è stato solo un innamoramento estetico, né che l'affascinamento derivasse dal suo essere un celebre regista. A farla innamorare è stata la persona. “Sto con Tim. Non con Tim Burton il regista, ma con Tim, la persona che amo", ha spiegato. Nonostante la riservatezza di entrambi, la coppia ha fatto alcune apparizioni pubbliche insieme: al Globo d’Oro, al Festival del Cinema di Roma, e in altri eventi. Nel 2024 arriva poi la collaborazione professionale: Bellucci recita nel film Beetlejuice Beetlejuice, sequel della celebre commedia macabra di Burton. Tutto sembrava andare per il meglio, fino all'annuncio della separazione.
Approfondimento
Tim Burton e Monica Bellucci al Giffoni Film Festival
©Getty
Monica Bellucci e Tim Burton si separano, le foto più belle
Una love story lunga poco più di due anni, un film (nel quale lui ha scritto un ruolo per lei), una copertina di Vogue (regalo di compleanno per l'attrice), molte sfilate sul red carpet mano nella mano e tante dichiarazioni d'amore pubbliche con cui ci hanno fatto sognare col loro sentimento esploso a sessant'anni. Il racconto per immagini dei migliori momenti della star italiana col regista statunitese A cura di Vittoria Romagnuolo