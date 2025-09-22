"Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha detto l'attrice a Vogue Italia

"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi": così, la nota dell'Afp, recitava qualche giorno fa. Ora, l'attrice ha deciso di rompere il silenzio. Riservando parole colme d'affetto al suo ex compagno.

Monica Bellucci su Tim Burton

"Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre… La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo", ha dichiarato Monica Bellucci, intervistata da Vogue Italia in vista della Fashion Week milanese. Sebbene non abbia voluto spiegare i motivi della rottura, l'attrice ha poi confessato: "Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore".