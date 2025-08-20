Mission: Impossible - The Final Reckoning, un video degli extra

"Mission: Impossible - The Final Reckoning", diretto da Christopher McQuarrie e uscito nelle sale a maggio, è attualmente il sesto maggior incasso cinematografico del 2025

Uno sguardo inedito sulla realizzazione di Mission: Impossible - The Final Reckoning ( FOTO ), l’ottavo e ultimo film della saga con protagonista Tom Cruise . L’attore statunitense ha condiviso un’anteprima degli extra sul suo profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower.

Oltre al capitolo finale, Christopher McQuarrie ha firmato anche la regia di Mission: Impossible - Rogue Nation, Mission: Impossible - Fallout e Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Il filmato ha mostrato Tom Cruise impegnato con le riprese della pellicola: “Mi sono allenato per anni per essere fisicamente in grado di farcela”. Il regista: “Sono sempre sorpreso da quello che facciamo. Questa è la cosa straordinaria del franchise”. Nel cast anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales e Pom Klementieff.

A maggio Tom Cruise ha vestito i panni di Ethan Hunt per l’ultima volta. La pellicola, diretta da Cristopher McQuarrie , ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale conquistando l’attuale sesto posto nella classifica dei maggiori incassi del 2025. A pochi mesi dalla distribuzione del film, Tom Cruise ha annunciato l’uscita degli extra con un post sul suo account social: “Grazie a McQ, all’intero cast e alla crew per questa esperienza indimenticabile. Spero che tutti apprezzino gli extra e che offrano una visione più approfondita di ciò che serve per realizzare un film di Mission: Impossible”.

Mission: Impossible è tra le saghe di maggior successo nella storia del cinema. Gli otto film hanno incassato oltre 4.700.000.000 di dollari a livello internazionale ricevendo anche numerose riconoscimenti. In occasione dell’uscita del film nelle sale, Tom Cruise ha condiviso una serie di scatti dal backstage scrivendo: “Penso a tutti voi, al cast completo e alla crew. Questo film, come tutti quelli che lo hanno preceduto, è stato costruito da tutti noi, insieme. Anni di preparazione, sveglie all’alba, lunghe notti, tutte sfide che abbiamo superato".

L'attore ha proseguito: "Il vostro talento, la vostra dedizione e il vostro spirito hanno dato vita a questo film. La gioia che abbiamo condiviso è qualcosa che porterò con me per sempre".