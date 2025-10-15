Anche se mancano oltre due mesi al Natale, sugli scaffali dei supermercati sono già comparsi panettoni e pandori. Passato Halloween, molti inizieranno a portarsi (molto) avanti con le decorazioni natalizie: alberi, ghirlande e lucine fanno capolino in casa e sui balconi, mentre Mariah Carey si prepara a tornare in cima alle playlist con la sua immancabile All I Want for Christmas Is You. Anche Netflix si muove in anticipo, diffondendo i primi trailer di cinepanettoni e commedie romantiche ambientate tra fiocchi di neve e amori ritrovati. Tra i titoli più attesi spicca A Merry Little Ex-Mas, la nuova rom-com di Natale con Alicia Silverstone e Oliver Hudson. Campanellini e cenoni si fanno largo quando fuori brilla il sole e le temperature sono primaverili.

“A Merry Little Ex-Mas”: un Natale tra ex e nuovi amori

La trama ruota attorno a Kate (Alicia Silverstone), una donna recentemente divorziata che sogna di trascorrere un ultimo Natale in famiglia prima di vendere la casa e voltare pagina. Tuttavia, i suoi piani perfettamente orchestrati vengono completamente stravolti quando l’ex marito Everett (Oliver Hudson) si presenta con la sua nuova e affascinante fidanzata. Tra situazioni esilaranti e momenti di tenerezza, la commedia diretta da Steve Carr promette di portare il giusto mix di ironia e sentimento. Nel cast figurano anche Jameela Jamil, Pierson Fodé, Wilder Hudson, Emily Hall, Timothy Innes e Melissa Joan Hart, che oltre a recitare veste anche i panni di produttrice. L’uscita del film è prevista per il 12 novembre 2025.

Tutti i titoli natalizi in arrivo su Netflix

A Merry Little Ex-Mas non sarà l’unico film a colorare di rosso e oro il catalogo Netflix del 2025. In arrivo anche Jingle Bell Heist, con Olivia Holt e Connor Swindells nei panni di due ladri che, durante la vigilia di Natale, stringono una precaria alleanza per rapinare un grande magazzino londinese. L’uscita è fissata per il 26 novembre 2025. A seguire, il 3 dicembre, sarà la volta di My Secret Santa, una commedia romantica con Alexandra Breckenridge (Virgin River) e Ryan Eggold, pronta a conquistare gli amanti del Natale e delle storie d’amore con un pizzico di magia sotto la neve.