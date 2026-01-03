Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, simbolo universale di pace, letizia, umiltà e amore per il creato. Il 5 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna

In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha avviato il progetto e tour "Il Cantico", dedicato a San Francesco d'Assisi, un concerto al quale si potrà assistere il 5 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna. Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica (il cantautore proviene dal Conservatorio di Milano, dove ha conseguito il diploma in violino), Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, simbolo universale di pace, letizia, umiltà e amore per il creato.

le parole di Angelo Branduardi

"La vita di San Francesco è quella di un uomo che diventa Santo: - racconta l'artista - un uomo che sceglie la gioia di vivere, ama la povertà mai disgiunta dalla letizia. Ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle". Il Cantico diventa così un'occasione per riscoprire l'attualità del pensiero francescano, che già nel XIII secolo anticipava temi oggi centrali come ecologia, fraternità, accoglienza, rispetto per la vita e povertà consapevole. Figura iconica della musica italiana, spesso soprannominato il "menestrello scapigliato" per la sua abilità nel fondere epoche e generi, in questo spettacolo Angelo Branduardi unisce musica, poesia e spiritualità, portando un messaggio di speranza e amore universale. Per questo tour speciale Branduardi calca il palcoscenico con una band formata da Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.