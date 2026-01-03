Offerte Sky
Lino Banfi, cittadino onorario di San Severo. La cerimonia tra ironia e vecchi ricordi

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

L'Amministrazione comunale gli ha conferito ieri la cittadinanza onoraria "per la totale ammirazione nei confronti di un uomo che ha dedicato e sta dedicando la propria vita a far sorridere gli altri anche nei momenti difficili e per il suo impegno attivo in qualità di ambasciatore Unesco ed Unicef". Banfi, che con la sua arte è esempio per le nuove generazioni, ha raccontato sul palco del legame speciale con il Foggiano, tra ironia e vecchi ricordi

Lino Banfi è cittadino onorario di San Severo (Foggia). La cerimonia si è svolta ieri sera al teatro Verdi dove l'attore pugliese è stato accolto dal calore del pubblico. Durante la serata sono stati proiettati anche alcuni degli spezzoni dei suoi film ed interpretazioni più famose. Banfi, 90 anni a luglio prossimo, sul palco insieme alla sindaca Lidya Colangelo e la vice sindaca Anna Paola Giuliani, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera, soffermandosi sul tema della vecchiaia. Ha spiegato che sta "benissimo", ha parlato dei suoi legami con le diverse comunità della provincia di Foggia, da San Severo, a San Giovanni Rotondo e del rapporto stretto con i frati cappuccini, passando per l'affetto per Papa Francesco (scomparso ad aprile scorso) che ha definito 'mio amico' e ricordando di averlo incontrato per ben 11 volte. 

le motivazioni

L'Amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria "per la totale ammirazione nei confronti di un uomo che ha dedicato e sta dedicando la propria vita a far sorridere gli altri anche nei momenti difficili e per il suo impegno attivo in qualità di ambasciatore Unesco ed Unicef". Banfi - è scritto nella motivazione - "ha sempre manifestato amore assoluto per il territorio di Puglia e della provincia di Foggia che ha messo in mostra per decenni. Con la sua arte è esempio per le nuove generazioni".

