“Oggi mi sento di dire che l’incidente è stato probabilmente la cosa migliore che mi sia capitata nella vita”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jeremy Renner ha ricordato l’episodio che gli ha cambiato la vita. Nel giorno di Capodanno del 2023, l’interprete di Occhio di Falco è stato schiacciato dallo spalaneve da sei tonnellate che stava manovrando sul vialetto di casa in Nevada. Nel tentativo di impedire che il pesante mezzo, sfuggito al suo controllo, travolgesse il nipote, l’attore è stato investito. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale con un importante trauma toracico e fratture in 38 ossa, l’attore ha pensato che sarebbe morto. Dopo una lunga e faticosa ripresa, un anno dopo Renner è tornato sul set per girare la terza stagione della serie tv Mayor of Kingstown, dove interpreta un ex fuorilegge diventato sindaco e che uscirà il 3 giugno su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). “Temevo di non essere pronto. Non tanto mentalmente, ma fisicamente. Ho fatto un passo alla volta e sono arrivato fino a qui”, ha dichiarato l’attore, che ha dedicato il recupero alla cura di sé, del suo corpo e della sua mente. “È anche qualcosa di piuttosto straziante, che non consiglio a nessuno ma che, con il senno di poi, rappresenta davvero anche la cosa migliore che mi sia successa, perché è la ragione di tutti gli eventi positivi che poi mi sono successi”.