Jeremy Renner, le lezioni che ha imparato dopo l'incidente

“È piuttosto catartico”. Ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon nella serata di mercoledì 22 maggio, Jeremy Renner, 53 anni, ha ricordato l’incidente con lo spalaneve che il giorno di Capodanno del 2023 l’ha quasi ucciso sul vialetto di casa a Mount Rose, in Nevada. La star di Occhio di falco e di Mayor of Kingstown avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione un anno e mezzo fa, proprio quando l’incidente che gli ha cambiato la vita gli ha provocato un significativo trauma toracico e 38 ossa rotte. “Per un secondo ho pensato che ti avessimo perso!”, ha detto Fallon. “Per un secondo, è successo... ma ho preso del nastro adesivo e ho rimesso tutto insieme. Va tutto bene”, ha scherzato Renner. Durante un’abbondante nevicata, l’attore era stato improvvisamente sbalzato fuori dal veicolo da sette tonnellate, che aveva continuato a rotolare in discesa in direzione di suo nipote. Renner aveva tentato di risalire nella cabina per fermarlo, ma era rimasto intrappolato tra le ruote della macchina, che l’aveva poi investito. Trasportato d’urgenza con l’elicottero, l’attore era stato ricoverato in ospedale. “È stato brutale”, ha commentato. “C’erano 14 fratture nelle costole e... vedi il tuo occhio con l’altro tuo occhio, perché il mio bulbo oculare era fuori”, ha proseguito. “E ho guardato le mie gambe. Erano tutte contorte. “Mi preoccuperò dopo di questo”, perché devo preoccuparmi prima della respirazione”. Renner ha però negato di aver ceduto al panico: “No, non puoi. Altrimenti muori”.