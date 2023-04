9/12 ©Webphoto

Il 2022 l’ha vista come co-protagonista di Ben Affleck in Acque profonde, un thriller diretto da Adrian Lyne. E ha affiancato Ryan Gosling e Chris Evans nel film d’azione The Gray Man. Con entrambe le star aveva già lavorato in passato (rispettivamente in Blade Runner 2049 e Knives Out)