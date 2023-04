Ana De Armas: "Ho imparato l'inglese grazie a Friends"

Nel monologo di apertura della serata di debutto al Saturday Night Live l'attrice di origine cubana ha ironizzato sulla sua abilità a parlare inglese. Tutto merito di Chanderl Bing Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Debutto incredibile per Ana De Armas al Saturday Night Live. Per l’occasione, l’attrice di origine cubana ha iniziato il suo monologo di apertura in spagnolo, ironizzando sulla sua capacità di parlare inglese. “Parlo inglese – ha precisato l’ex fidanzata di Ben Affleck -. Ma non era così quando mi sono trasferita negli Stati Uniti. Sono nata a Cuba. Sono venuta in America all’età di 26 anni. E ho imparato l’inglese come fanno tutte le persone che vengono qui…guardando Friends!”.

Il monologo di Ana al Saturday Night Live “Chi avrebbe mai pensato che il miglior tutor di inglese fosse Chandler Bing”. Così Ana De Armas, con un chiaro riferimento al personaggio di Friends interpretato da Matthew Perry, ha ironizzato sull’attitudine a parlare inglese nel suo monologo di apertura al Saturday Night Live. Un’occasione perfetta per raccontare le sue origini cubane e ripercorrere il suo rapporto con gli Stati Uniti. L’attrice 34enne, infatti, è apparsa in splendida forma, con indosso un elegante abito in pelle nera, per rivelare al suo pubblico (e non solo) che quello appena trascorso è stato un anno fantastico per lei e per condividere che diventerà una cittadina ufficiale degli Stati Uniti nelle prossime tre settimane. approfondimento Ballerina, data d'uscita dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

“Questo è stato un anno magico. Non solo sono stata candidata all'Oscar, ma tra tre settimane diventerò ufficialmente cittadina americana. Sono orgogliosa di diventare una cittadina ufficiale perché quando mi sono trasferita qui, tutti erano così accoglienti”, ha raccontato la bella Ana De Armas. Con l’occasione, l’attrice ha raccontato non solo di aver lavorato con Robert De Niro sul set di Hands of Stone nel 2016, ma anche che suo padre ha ricevuto una visita dall’attore. “Quando ho girato il mio primo film negli Stati Uniti, ho avuto modo di lavorare con Robert de Niro, e un giorno sul set mi ha detto ‘Potrei andare presto a Cuba, e se lo farò, saluterò la tua famiglia. Mi ha chiesto il loro numero di telefono. Me ne ero completamente dimenticata, e un giorno ricevo una telefonata da mio padre, è isterico, e io dico ‘Papà, cosa c'è che non va?’. E lui risponde ‘Robert de Niro è appena venuto a trovarmi al lavoro!’”. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv

“Fu un gesto così gentile e sono stata veramente fortunata ad aver lavorato con così tanti attori meravigliosi”, ha sottolineato l’attrice cubana. “Mio papà era orgoglioso di me e sarebbe orgoglioso nel vedermi oggi su questo palco. Mi sento fortunata a essere qui”. Così Ana De Armas ha concluso il suo monologo di apertura, per poi lasciarsi andare nell’interpretazione di qualche scenetta comica in compagnia della star della musica spagnola Karol G. Una serata indimenticabile, è chiaro.