Robert De Niro reciterà in una serie tv poliziesca targata Paramount+

L'attore premio Oscar sarà il protagonista e il produttore esecutivo di Bobby Meritorious. Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere ambientata nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. A rilanciare la notizia è Deadline. È la seconda serie con protagonista De Niro annunciata nel giro di un mese

Robert De Niro reciterà di nuovo in una serie tv. A rilanciare la notizia è Deadline, secondo cui l’attore premio Oscar sarà il protagonista e il produttore esecutivo di una serie poliziesca targata Paramount+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il titolo della serie è Bobby Meritorious e a occuparsi della sceneggiatura è Billy Ray, conosciuto ad esempio per Hunger Games.

Cosa sappiamo di Bobby Meritorious La serie, secondo le prime informazioni, dovrebbe essere ambientata nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Quando Avery Accomando, informatore nel caso più importante dell’ufficio, tenta di distruggere questa storica istituzione, un solo uomo può fermarlo: Bobby Meritorious (De Niro), un leggendario ex poliziotto diventato procuratore. vedi anche Killers of the Flower Moon, il film di Scorsese in anteprima a Cannes

La seconda serie tv annunciata in poche settimane Robert De Niro ha 79 anni e nella sua lunga carriera cinematografica ha incassato otto nomination agli Oscar, vincendo due statuette: miglior attore non protagonista in Il padrino - Parte II e miglior attore protagonista in Toro scatenato. Bobby Meritorious è la seconda serie tv con protagonista De Niro annunciata nel giro di un mese. All’inizio di marzo, infatti, è stata diffusa la notizia che l’attore sarà il protagonista di una miniserie di Netflix intitolata Zero Day: si tratta di un thriller politico che porta la firma di Eric Newman (Narcos), Noah Oppenheim (Jackie) e del giornalista e autore vincitore del Pulitzer Michael S. Schmidt. A dirigere i sei episodi dovrebbe essere Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men). vedi anche About My Father, il trailer del film con Robert De Niro