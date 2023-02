About My Father, il trailer del film con Robert De Niro

Due famiglie molto diverse si ritrovano per la festa del 4 Luglio. Il trailer del nuovo film con Robert De Niro è online Condividi

Diretto da Laura Terruso, About Your Father è una commedia che ruota intorno a due famiglie con dei background molto diversi che si riuniscono per il fine settimana del 4 luglio. In un trailer pubblicato oggi, vediamo l'esilarante chimica tra Maniscalco e Robert De Niro che interpretano una coppia italiana padre e figlio. Il teaser si apre con Sebastian che prende la difficile decisione di invitare suo padre italiano immigrato, Salvo, al barbecue del 4 luglio del futuro suocero. Facendo leva sul senso di colpa, Salvo insiste che suo figlio lo includa nei festeggiamenti del fine settimana perché altrimenti lo dovrà passare da solo. La famiglia della fidanzata di Sebastian è tutto ciò che suo padre non è: gentile, affettuosa, amorevole, solidale e premurosa, mentre Salvo fatica a vedere il motivo per abbracciare suo figlio.

Due famiglie all’opposto Nonostante le loro differenze, le due famiglie al centro del film troveranno un punto di incontro per celebrare le cose che li rendono speciali e che li uniscono come una “famiglia". Insieme a Maniscalco, De Niro e Bibb, About My Father vanta anche un cast stellare che include Kim Cattrall (Sex and the City), Anders Holm (Workaholics), Brett Dier (Schooled) e David Rasche (Sledge Hammer!) . Il film segna la reunion tra De Niro e Maniscalco che in precedenza si erano uniti per il molto più cupo film di gangster diretto da Martin Scorsese The Irishman. Oltre a recitare, Maniscalco, noto per la sua vasta carriera comica, ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Austen Earl. I produttori sono Andrew Miano, Judi Marmel, Paul Weitz e Chris Weitz.